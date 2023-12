AstraZeneca : accord pour l'acquisition de Gracell

AstraZeneca annonce un accord définitif en vue de l'acquisition de Gracell Biotechnologies, une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies cellulaires innovantes pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.



Cette acquisition enrichira le portefeuille d'AstraZeneca avec notamment GC012F, une thérapie cellulaire CAR-T actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'études cliniques dans de multiples hémopathies malignes et maladies auto-immunes.



Selon les termes de l'accord, les paiements initiaux et potentiels représentent une valeur de transaction pouvant aller jusqu'à environ 1,2 milliard de dollars, soit une prime de 86% par rapport au cours de clôture de l'action Gracell au 22 décembre.



La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2024, sous réserve des conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires de la société acquise.



