(Alliance News) - Les actions londoniennes devraient enregistrer des gains à l'ouverture du marché mercredi, les investisseurs continuant à placer leurs espoirs dans les réductions des taux d'intérêt américains.

Après la fermeture anticipée de Londres vendredi, les données des États-Unis ont montré que l'inflation a diminué un peu plus en novembre.

Le Bureau of Economic Analysis a déclaré que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté annuellement de 3,2 % en novembre, ralentissant par rapport à 3,4 % en octobre, qui avait d'abord été annoncé à 3,5 %. Le dernier chiffre était juste en dessous du consensus du marché cité par FXStreet de 3,3%. L'indice de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie.

"L'optimisme du marché est exagéré. Les attentes de réduction des taux de la Fed ne sont pas financées en ce sens que, oui, la Fed réduira probablement ses taux, mais pas à la vitesse à laquelle ils ont été calculés. Les conditions de marché survendues laissent penser qu'une correction à la baisse serait salutaire. Une fois que le pic du Père Noël s'estompera, la gueule de bois frappera", a prédit Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 44,0 points, 0,6 %, à 7 741,51

Hang Seng : en hausse de 2,0% à 16 663,05

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,1% à 33 681,24

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,8% à 7 561,20

DJIA : clôture en hausse de 0,4% à 37 545,33

S&P 500 : clôture en hausse de 0,4% à 4 774,75

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,5% à 15 074,57

EUR : en hausse à 1,1043 USD (1,1019 USD)

GBP : hausse à 1,2730 USD (1,2719 USD)

USD : hausse à JPY142,67 (JPY142,14)

Or : hausse à 2 065,64 USD l'once (2 055,55 USD)

(Brent : en hausse à 81,14 USD le baril (80,02 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers de Londres vendredi)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

08:55 EST Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

10:00 EST Enquête sur l'activité commerciale de la Fed de Richmond (É.-U.)

16:30 EST Bulletin statistique hebdomadaire de l'API aux États-Unis

Les conservateurs britanniques ont laissé entendre qu'ils pourraient faire des promesses qui attirent l'attention sur le logement et les impôts, alors que le premier ministre Rishi Sunak s'efforce de redresser le déficit important de son parti dans les sondages. Le ministre du logement, Michael Gove, a laissé entendre au Times que les conservateurs promettraient de réduire le coût initial d'un logement pour les primo-accédants dans le cadre d'un cadeau préélectoral. Selon le Telegraph, le premier ministre a ordonné un "changement de vitesse" pour réduire la charge fiscale, historiquement élevée, en supprimant éventuellement les droits de succession et en réduisant l'impôt sur le revenu. Selon le Times, les ministres du gouvernement britannique envisagent de soutenir les prêts hypothécaires à plus long terme afin de réduire le montant des dépôts pour les primo-accédants. Un programme d'aide à l'achat ressuscité serait également sur la table pour le budget de printemps ou le manifeste électoral des conservateurs. Dans le même temps, le Telegraph affirme que les hauts responsables de No 10 envisagent une poignée de réductions d'impôts importantes, alors que Sunak subit la pression continue des députés conservateurs.

ENTREPRISES - FTSE 100

AstraZeneca a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter Gracell Biotechnologies, société cotée au Nasdaq, et qu'elle paierait environ 1,2 milliard de dollars pour cette société en phase clinique. La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2024. Gracell est une société biopharmaceutique basée à Suzhou, en Chine, qui développe des thérapies cellulaires pour le cancer et les maladies auto-immunes. AstraZeneca paiera 2,00 USD par action, ou 10,00 USD par American Depositary Receipt, pour Gracell à la clôture de la transaction, plus 0,30 USD par action "à l'atteinte d'une étape réglementaire spécifiée". La partie initiale en espèces représente une valeur de transaction d'environ 1,0 milliard d'USD, la valeur totale étant d'environ 1,2 milliard d'USD si l'étape est atteinte. Les ADS de Gracell ont clôturé en hausse de 60 % à 9,92 USD à New York mardi.

ENTREPRISES - FTSE 250

HgCapital Trust a déclaré que son gestionnaire Hg a accepté la vente partielle d'Iris Software Group, qui fournit des logiciels et des services dans les domaines de la comptabilité, de la paie, des ressources humaines et de l'éducation, à une société de capital-investissement basée à Los Angeles. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées, mais HGT a déclaré que l'opération valorisait son investissement dans Iris à environ 99,8 millions de livres sterling. "HGT recevra une distribution nette d'environ 42,1 millions de livres sterling d'Iris, après avoir réinvesti une partie de son produit dans l'entreprise aux côtés d'autres clients institutionnels de Hg qui investissent par l'intermédiaire de Hg Saturn. Dans le cadre de la transaction, le fonds Saturn 1 de Hg se retirera complètement de sa position restante dans Iris. L'exposition de HGT à Iris sera de 57,7 millions de livres sterling à la clôture de la transaction, ce qui représente environ 2,5 % de la [valeur nette d'inventaire]", a expliqué HGT.

AUTRES ENTREPRISES

La société de courtage et de gestion de patrimoine WH Ireland a publié des résultats plus faibles pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre. La perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 3,9 millions de livres sterling, contre 384 000 livres sterling l'année précédente, le chiffre d'affaires ayant chuté de 14,3 millions de livres sterling à 10,7 millions de livres sterling et WH Ireland ayant supporté des coûts non récurrents de 1,7 million de livres sterling. Les actifs gérés par la division Wealth Management sont passés de 2,1 millions de livres sterling l'année précédente à 1,8 milliard de livres sterling, tandis que le nombre d'entreprises clientes de l'unité Capital Markets est passé de 90 à 86 l'année précédente. "Les résultats intermédiaires de WH Ireland reflètent à la fois le contexte difficile du marché, bien documenté, et l'impact des coûts non récurrents encourus pour rationaliser l'activité après le refinancement de l'été", a déclaré le PDG Phillip Wale. Les conditions du marché ont montré "quelques signes timides d'amélioration" depuis novembre, a-t-il ajouté, ce qui a permis à WH Ireland d'entreprendre certaines de ses plus importantes levées de fonds depuis de nombreux mois sur les marchés publics et privés. L'entreprise a enregistré une rentabilité mensuelle sous-jacente en novembre, a-t-il noté.

Canadian Overseas Petroleum a annoncé la démission de son directeur général, John Cowan. M. Cowan restera au conseil d'administration jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé, a déclaré COPL. Aucune raison n'a été donnée pour sa démission. L'explorateur de pétrole et de gaz a connu une semaine difficile à l'approche de Noël, ses actions ayant chuté de 70 %. Lundi dernier, elle a annoncé que sa lettre d'intention non contraignante concernant la coentreprise Cole Creek avec "une société énergétique établie" avait été résiliée et qu'elle n'envisageait "aucune autre discussion à ce stade". Mercredi, elle a ajouté que le prêteur principal de sa filiale indirecte COPL America n'était pas disposé à modifier les conditions de sa facilité de crédit de premier rang ou à y renoncer. COPL a déclaré qu'elle s'attendait à avoir besoin d'un financement supplémentaire en janvier, mais qu'elle n'avait aucune garantie que les fonds seraient obtenus. "Si la société ne parvient pas à réunir les capitaux nécessaires, elle devra se mettre à l'abri de ses créanciers", avait-elle prévenu.

