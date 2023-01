AstraZeneca achète la biotech CinCor pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard USD

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé lundi l'acquisition de CinCor Pharma Inc. pour un montant initial en espèces d'environ 1,3 milliard de dollars US, bien que le montant puisse atteindre 1,8 milliard de dollars US.

AstraZeneca est une société biopharmaceutique scientifique basée à Cambridge, au Royaume-Uni, qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des produits biopharmaceutiques.

La société a déclaré qu'elle lancerait une offre publique d'achat pour toutes les actions en circulation de CinCor, en payant 26 USD chacune, ainsi qu'un droit à la valeur contingente non négociable de 10 USD par action.

AstraZeneca a déclaré que le coût de l'acquisition de CinCor - une société biopharmaceutique de stade clinique basée à Waltham, aux Etats-Unis - s'élèvera à un maximum de 1,8 milliard USD.

Les actions CinCor ont clôturé en hausse de 0,4 % à 11,78 USD chacune à New York vendredi, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 515,5 millions USD.

Dans le cadre de la transaction, AstraZeneca acquerra les liquidités et les titres négociables de CinCor, qui totalisaient 522 millions USD au 30 septembre.

Mene Pangalos, vice-président exécutif de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca, a déclaré : "L'acquisition de CinCor soutient notre engagement envers les maladies cardiorénales et renforce encore notre pipeline avec le baxdrostat."

La société a déclaré que le baxdrostat, un médicament candidat de CinCor, "représente un [inhibiteur de l'aldostérone synthase] de prochaine génération potentiellement important, car il est hautement sélectif pour l'aldostérone synthase et épargne la voie du cortisol chez l'homme".

AstraZeneca a déclaré que l'acquisition apporte le potentiel de la combinaison du baxdrostat avec son médicament Farxiga, et complète sa "stratégie visant à fournir un avantage supplémentaire à travers les maladies cardio-rénales, où il existe un besoin médical élevé non satisfait".

Les actions d'AstraZeneca se négociaient en baisse de 0,9 % à 11 672,00 pence par action lundi matin à Londres.

