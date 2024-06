AstraZeneca : approbation dans l'UE dans le cancer du sein

AstraZeneca fait part de l'approbation de son Truqap en association avec Faslodex dans l'Union européenne, pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique à récepteurs d'oestrogènes (ER) positifs.



Cette approbation par la Commission européenne fait suite à l'avis positif du comité des médicaments à usage humain et se fonde sur les résultats de l'essai de phase III CAPItello-291 publiés dans The New England Journal of Medicine.



Des indications similaires pour Truqap en association avec Faslodex sont déjà approuvées aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs autres pays. Des demandes réglementaires sont actuellement à l'étude en Chine et ailleurs.



Suite à cette approbation dans l'UE, Astex Therapeutics est éligible à recevoir un paiement d'étape d'AstraZeneca lors de la première vente commerciale du médicament dans l'UE, ainsi que des redevances sur les ventes futures.



