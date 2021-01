AstraZeneca : approbation du Calquence au Japon

AstraZeneca annonce que le Calquence (acalabrutinib) a été approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire (LLC) ainsi que de petit lymphome lymphocytaire [SLL]) .



'Cette approbation de Calquence offre aux patients japonais une nouvelle option de traitement tolérable et sans chimiothérapie avec une efficacité sans compromis et le potentiel d'avoir un impact positif sur la qualité de vie' estime Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale Oncologie chez AstraZeneca.



La LLC est le type de leucémie adulte le plus répandu dans le monde, mais est considérée comme une maladie rare au Japon et en Asie de l'Est, représentant entre 1% et 2% des patients diagnostiqués avec une leucémie.





