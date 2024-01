AstraZeneca : approbation du Voydeya au Japon pour l'HPN

AstraZeneca fait savoir que le Voydeya (danicopan) a été approuvé au Japon pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).



Pour rappel, l'HPN est un trouble sanguin rare et grave caractérisé par la destruction des globules rouges dans les vaisseaux sanguins, connue sous le nom d'hémolyse intravasculaire (IVH), et par l'activation des globules blancs et des plaquettes qui peut provoquer une thrombose (caillots sanguins) et entraîner des lésions organiques et potentiellement décès prématuré



Voydeya est indiqué au Japon en association avec un traitement par inhibiteurs C5 lorsque les patients ont eu une réponse insuffisante à ces inhibiteurs C5.



L'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) était basée sur les résultats positifs de l'essai pivot de phase III. Les résultats de la période d'évaluation primaire de 12 semaines de l'essai ont été publiés dans The Lancet Haematology.



