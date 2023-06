AstraZeneca arrête le brazikumab ; Lynparza est approuvé

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a salué jeudi une nouvelle approbation du médicament anticancéreux Lynparza, tandis qu'elle a mis fin à son programme de développement du brazikumab, axé sur la maladie de Crohn.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré qu'elle avait interrompu le programme de développement de l'anticorps monoclonal brazikumab contre les maladies inflammatoires de l'intestin, qui était destiné à traiter la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

"La décision d'interrompre le développement du brazikumab pour les maladies inflammatoires de l'intestin fait suite à un examen récent du calendrier de développement du brazikumab et au contexte d'un paysage concurrentiel qui a continué d'évoluer. Le calendrier a été affecté par des retards qui n'ont pas pu être atténués à la suite d'événements mondiaux. Aucun problème de sécurité n'a été identifié pour les patients participant à ces essais", a déclaré AstraZeneca.

Dans le même temps, son médicament anticancéreux Lynparza a été approuvé aux États-Unis en association avec l'abiratérone pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté BRCA. L'association a montré une réduction du risque de progression de la maladie ou de décès de 76 % par rapport à l'abiratérone seul.

Dave Fredrickson, vice-président exécutif de la division Oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : "Il existe un besoin critique non satisfait de nouvelles options thérapeutiques de première ligne pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté BRCA, et cette autorisation souligne l'importance du test BRCA au moment du diagnostic métastatique. Nous sommes impatients de faire bénéficier les patients de cette association Lynparza à un stade plus précoce de leur traitement".

Les actions d'AstraZeneca s'échangeaient 0,7 % de plus à 11 738,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.