AstraZeneca : cède les droits du Crestor à Grünenthal

AstraZeneca annonce avoir accepté de vendre les droits du Crestor (rosuvastatine) et médicaments associés dans plus de 30 pays d'Europe - à l'exception du Royaume-Uni et de l'Espagne - à Grünenthal.



AstraZeneca continuera en revanche à vendre le médicament en Amérique du Nord, au Japon, en Chine ainsi que sur d'autres marchés émergents.



La transaction, qui devrait avoir lieu lors du premier trimestre 2021, prévoit un paiement initial de 320 millions de dollars. Grünenthal pourra également effectuer des paiements d'étape futurs pouvant atteindre 30 millions de dollars.



Cette opération n'aura pas d'incidence sur les prévisions financières de la société pour 2020, indique AstraZeneca.



Le Crestor est une statine approuvée pour le traitement de la dyslipidémie (l'excès de triglycérides et de LDL cholestérol dans le sang) et de l'hypercholestérolémie. Il est déjà approuvé comme médicament de régulation des lipides dans plus de 100 pays.



