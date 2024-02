(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé lundi de nouvelles données d'études et une nouvelle approbation pour son médicament anticancéreux Tagrisso.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a fait état d'une analyse positive de son essai de phase III Laura pour Tagrisso dans le cancer du poumon.

Le traitement, après chimioradiothérapie, a montré une "amélioration significative de la survie sans progression" pour un groupe de personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules, par rapport au groupe placebo.

Les données de survie globale ont montré une "tendance favorable" pour Tagrisso, mais Astra a noté que les données "n'étaient pas mûres" au moment de l'analyse. L'essai continuera d'évaluer la survie globale en tant que critère d'évaluation secondaire.

Par ailleurs, la société a annoncé que Tagrisso, associé à la chimiothérapie, a reçu l'approbation de la Food & Drug Administration des États-Unis pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique, avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique.

En outre, Astra a indiqué que sa demande de licence biologique pour le datopotamab deruxtecan a été acceptée par la FDA.

La demande, déposée avec la société pharmaceutique Daiichi Sankyo Co Ltd, basée à Tokyo, concerne l'utilisation du médicament dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non squameux, localement avancé ou métastatique, qui ont reçu un traitement systémique antérieur.

Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la recherche et du développement en oncologie chez AstraZeneca, a déclaré : "Datopotamab deruxtecan a le potentiel d'offrir aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé non squameux et déjà traité une alternative efficace et tolérable à la chimiothérapie conventionnelle. Avec les discussions réglementaires en cours dans le monde entier et une demande parallèle en cours aux États-Unis pour le cancer du sein, ce n'est que le début de nos efforts pour mettre ce nouveau traitement à la disposition des patients le plus rapidement possible."

Les actions d'Astra ont augmenté de 3,9 % à 10 489,12 pence chacune lundi matin à Londres, tandis que les actions de Daiichi Sankyo ont clôturé en baisse de 0,1 % à 4 873,00 yens chacune à Tokyo.

