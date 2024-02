(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré vendredi que les résultats positifs d'un essai de phase 3 de l'acoramidis sont conformes aux résultats mondiaux, ce qui rapproche le médicament du dépôt d'une demande d'homologation au Japon.

L'essai de phase 3 de la société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, testait l'acoramidis chez des adultes atteints de cardiomyopathie amyloïde médiée par la transthyrétine, ou ATTR-CM, une maladie rare et mortelle qui provoque des lésions tissulaires progressives aboutissant à une insuffisance cardiaque.

AstraZeneca a déclaré que les résultats "positifs" obtenus au Japon "concordaient" avec ceux de l'essai mondial de phase 3 ATTRibute-CM de BridgeBio Pharma Inc. Les critères comprenaient la survie, les hospitalisations liées au cœur et la qualité de vie à 30 mois, les chercheurs cherchant en fin de compte à obtenir "une probabilité de survie estimée à 30 mois supérieure à celle observée chez les patients sous placebo dans l'étude ATTRibute-CM".

Alexion, AstraZeneca Rare Disease - créée par AstraZeneca après l'acquisition d'Alexion Pharmaceuticals Inc en 2021 - maintient une licence exclusive avec Eidos Therapeutics Inc, filiale de BridgeBio, pour développer et commercialiser l'acoramidis au Japon.

AstraZeneca a ajouté que la petite molécule stabilisatrice "très puissante" était bien tolérée par les patients, "sans qu'aucun signal de sécurité susceptible de poser un problème clinique n'ait été identifié".

"Avec l'un des plus grands portefeuilles d'amylose de l'industrie explorant de multiples modalités thérapeutiques, nous nous efforçons de redéfinir le traitement et les soins et d'offrir un nouvel espoir à cette communauté mal desservie", a déclaré Mark Dunoyer, président-directeur général d'Alexion. "Ces résultats positifs soutiennent notre ambition d'apporter l'acoramidis aux personnes vivant avec l'ATTR-CM au Japon dès que possible."

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,2 % à 10 447,28 pence vendredi matin à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

