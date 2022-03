AstraZeneca : challenge de R&D pour les jeunes chercheurs

AstraZeneca annonce le lancement d'un challenge mondial de R&D : les étudiants en dernière année de médecine et/ou de doctorat et les chercheurs postdoctoraux du monde entier sont invités à proposer des idées innovantes visant à accélérer la découverte et le développement de médicaments dans les principaux domaines pathologiques d'AstraZeneca.



'Nous sommes ravis de lancer le R&D Postdoctoral Challenge pour soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques et les aider à traduire leurs idées en avantages significatifs pour les patients', a commenté Prof. Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif, R&D biopharmaceutique, AstraZeneca,



Les candidats retenus se verront attribuer un poste de recherche postdoctorale entièrement financé et rejoindront la communauté scientifique dynamique d'AstraZeneca.



La laboratoire précise que les chercheurs auront également accès à une expertise interne, à des composés, à de nouveaux outils et technologies et à un mentorat pour développer leurs idées et innover.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.