AstraZeneca : collaboration avec Fusion Pharmaceuticals

02/11/2020 | 14:41

La biotech américain Fusion Pharmaceuticals a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur le développement et la commercialisation de médicaments radiopharmaceutiques et de thérapies combinées de nouvelle génération pour le traitement du cancer.



L'accord prévoit l'association de la plateforme de thérapies alpha ciblées (TAT) conçue par Fusion et des anticorps d'AstraZeneca, dont ses inhibiteurs de réponse aux dommages de l'ADN (DDRi).



Les deux entreprises ont prévu de partager à égalité les bénéfices issus de la collaboration ou d'assumer à parts égales les pertes qui pourraient en découler.



