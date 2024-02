(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une nouvelle année de forte croissance après avoir annoncé que le bénéfice avant impôts en 2023 avait plus que doublé.

La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'au cours du quatrième trimestre se terminant en décembre, les revenus ont augmenté à 12,02 milliards de dollars, contre 11,21 milliards de dollars l'année précédente, soit une hausse de 7% sur une base réelle, et de 8% à taux de change constant.

Le bénéfice avant impôts a augmenté de 15 % (18 % à taux de change constant) à 897 millions de dollars, contre 778 millions de dollars l'année précédente, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 7 % à 0,62 dollar, contre 0,58 dollar.

Le chiffre d'affaires d'Oncologie a augmenté de 23% à USD 4,50 milliards au cours du trimestre, avec une forte performance dans tous les médicaments clés et dans toutes les régions.

Les ventes de Cardiovasculaire, Rénal et Métabolisme ont augmenté de 18% à 2,70 milliards de dollars, avec une hausse de 36% pour Farxiga, de 38% pour Lokelma et de 27% pour Roxadustat, tandis que Brilinta a baissé de 5%.

Pour l'ensemble de l'année 2023, les recettes ont augmenté de 3 %, passant de 44,35 milliards de dollars à 45,81 milliards de dollars, et le bénéfice avant impôts a plus que doublé, passant de 2,50 milliards de dollars à 6,90 milliards de dollars. Le BPA s'est amélioré, passant de 2,12 USD à 3,84 USD.

AstraZeneca s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le BPA de base en 2024 augmentent d'un pourcentage à deux chiffres à un pourcentage à dix chiffres à taux de change constant.

Le directeur général Pascal Soriot a déclaré : " Nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance en 2024, grâce à l'adoption continue de nos médicaments dans toutes les zones géographiques. Notre portefeuille différencié et croissant de médicaments approuvés, notre présence mondiale et notre riche pipeline [de recherche et développement] nous donnent la certitude que nous continuerons à afficher une croissance à la pointe de l'industrie."

En 2023, la marge d'exploitation de base de 32 % a augmenté de deux points de pourcentage. Cependant, la société a déclaré qu'elle a diminué au dernier trimestre de l'année, reflétant des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés en raison d'un investissement accru dans les lancements d'Airsupra, de Wainua et de Truqap.

Un deuxième dividende intérimaire de 1,97 USD par action a été déclaré, soit un dividende total de 2,90 USD par action pour 2023.

AstraZeneca organisera une journée des investisseurs le 21 mai.

Les actions d'AstraZeneca ont chuté de 2,6 % à 10 222 pence par action à Londres jeudi matin.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.