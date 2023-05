AstraZeneca déplore le jugement de l'ODAC sur l'utilisation du médicament Lynparza contre le cancer

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déploré mardi les résultats d'une réunion réglementaire organisée par la Food & Drug Administration américaine, qui a suggéré que son traitement du cancer de la prostate Lynparza devrait être limité aux tumeurs présentant une mutation BRCA.

Le comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la FDA américaine a reconnu un profil bénéfice-risque favorable pour le Lynparza d'AstraZeneca et de MSD, associé à l'abiratérone et à la prednisone ou à la prednisolone, dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté BRCA.

Son jugement se fonde sur l'essai de phase III PROpel. L'ODAC a voté par 11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, pour que l'indication soit limitée aux patients dont les tumeurs présentent une mutation du gène BRCA.

Bien que la FDA ne soit pas liée par les orientations de l'ODAC, elle prend ses conseils en considération. Astra a déclaré aux investisseurs qu'elle continuerait à collaborer avec la FDA au cours de l'examen de la demande.

"Les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ont besoin de toute urgence de nouvelles options thérapeutiques. Bien que nous soyons satisfaits de la reconnaissance du bénéfice de Lynparza associé à l'abiratérone pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté BRCA, nous sommes déçus de l'issue de la réunion de l'ODAC d'aujourd'hui", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la recherche et du développement en oncologie chez Astra.

Elle a ajouté : "Nous croyons fermement aux résultats de l'essai PROpel, qui a démontré le bénéfice cliniquement significatif de cette combinaison dans une large population de patients, indépendamment du statut des biomarqueurs".

Les résultats de l'essai PROpel ont montré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative de 34 % du risque de progression radiographique de la maladie ou de décès avec Lynparza.

