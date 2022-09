AstraZeneca : des données positives sur trois anticancéreux

AstraZeneca a présenté dimanche des données positives sur ses trois principaux anticancéreux à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tient actuellement à Paris.



Le groupe biopharmaceutique a notamment dévoilé les résultats détaillés d'une étude de phase II sur Enhertu, l'anticorps conjugué qu'il développe avec le japonais Daiichi Sankyo, ayant montré une réponse 'significative' de la tumeur chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non opérable et/ou métastatique.



Toujours à l'occasion de l'ESMO, le laboratoire a fait part de résultats de phase III sur Tagrisso montrant une amélioration clinique significative de la survie sans récidive de la maladie chez les patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce.



Enfin, des données de phase III concernant Imfinzi ont montré une amélioration marquée de la survie globale chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade 4.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca évoluait peu (+0,4%) lundi matin suite à toutes ces annonces.



