AstraZeneca : des résultats à venir dans la Covid-19

AstraZeneca va bientôt présenter les résultats détaillés d'une étude de phase III portant sur une combinaison d'anticorps monoclonaux utilisée comme traitement contre la Covid-19.



Le groupe biopharmaceutique a annoncé lundi qu'il dévoilerait à l'occasion du congrès IDWeek, qui doit s'ouvrir cette semaine, les premières conclusions d'un essai sur l'AZD7442, une combinaison de deux anticorps monoclonaux ciblant la protéine spike du virus Sars-CoV-2.



Ce test concerne l'évaluation clinique de l'association de ces deux molécules dans un contexte préventif de la Covid-19, précise le groupe dans un communiqué.



Fin août, AstraZeneca avait indiqué que l'AZD7442 s'était montré concluant dans le cadre de la prophylaxie préexposition contre la Covid, avec une réduction de 77% du risque de développer une forme symptomatique de la maladie par rapport au placebo.



Le laboratoire a également prévu de dévoiler, à l'occasion de la conférence, des données de phase III sur le nirsevimab chez des nourrissons au cours de la première saison de circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) de leur vie.



IDWeek est la réunion annuelle conjointe de l'Infectious Diseases Society of America (IDSA), la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), la HIV Medical Association (HIVMA), la Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) et la Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP)



