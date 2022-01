AstraZeneca : désignation de médicament orphelin pour Ionis

Ionis Pharmaceuticals a annoncé lundi que l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait octroyé la désignation de médicament orphelin à eplontersen, son traitement de l'amyloïdose héréditaire à transthyrétine (ATTR), une maladie génétique progressive et potentiellement fatale.



La désignation de médicament orphelin de la FDA est vouée à faciliter l'émergence de médicaments destinés au traitement de maladies relativement rares, affectant moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis.



En décembre dernier, Ionis avait signé une collaboration stratégique avec AstraZeneca en vue du développement et de la commercialisation du produit.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.