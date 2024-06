(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé mardi des résultats mitigés pour deux de ses principaux médicaments contre le cancer, Imfinzi et Tagrisso.

Les actions d'AstraZeneca ont augmenté de 0,6 % à 12 548,00 pence mardi matin. L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,1 %.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré qu'Imfinzi avait atteint ses objectifs primaires et secondaires lors d'un essai sur des personnes souffrant d'un cancer de la vessie.

Imfinzi a montré une "amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" de la survie sans événement, répondant ainsi à son critère d'évaluation principal, a déclaré la société.

La survie sans événement est la durée pendant laquelle le patient ne présente aucune complication après la fin d'un traitement. Le critère d'évaluation secondaire, à savoir l'amélioration de la survie globale par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante, a également été atteint.

Ces résultats proviennent de l'essai de phase III Niagara, auquel ont participé 1 063 patientes dans 22 pays.

"Les résultats de l'étude Niagara soutiennent notre stratégie visant à faire passer l'immunothérapie aux premiers stades du traitement du cancer. Ce traitement périopératoire à base d'Imfinzi a amélioré la survie et réduit le taux de récidive ou de progression de la maladie chez les patients. Nous sommes impatients de proposer aux patients, dès que possible, ce traitement qui a le potentiel de transformer la norme de soins", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive d'Astra chargée de la recherche et du développement dans le domaine de l'oncologie.

Moins prometteur, dans un autre essai, Imfinzi n'a pas atteint de "signification statistique pour le critère principal de survie sans maladie" par rapport au placebo chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules.

M. Galbraith a déclaré que l'entreprise était "déçue" par ces résultats.

"Imfinzi a contribué à modifier le paysage thérapeutique et a fait l'objet de plusieurs essais de phase III positifs pour les patients atteints d'un cancer du poumon à des stades plus précoces. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins non satisfaits dans le domaine du cancer du poumon grâce à notre vaste programme de développement", a ajouté M. Galbraith.

L'essai BR.31 adjuvant a porté sur 1 415 patients dans 19 pays.

Par ailleurs, Astra a noté que Tagrisso, avec l'ajout d'une forme de chimiothérapie, a été approuvé au Japon comme traitement de première intention pour certains adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules.

Les résultats ont montré que Tagrisso avec l'ajout d'une chimiothérapie a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 38% selon l'évaluation de l'investigateur par rapport à Tagrisso en monothérapie, a déclaré AstraZeneca dans un communiqué.

Dave Fredrickson, vice-président exécutif de la division Oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : "L'autorisation obtenue aujourd'hui au Japon consolide le rôle de Tagrisso en tant que traitement de base pour les patients atteints d'un cancer du poumon muté par l'EGFR, que ce soit en association avec une chimiothérapie ou en monothérapie, offrant ainsi deux options thérapeutiques de première ligne efficaces. La possibilité d'associer Tagrisso à la chimiothérapie est particulièrement importante pour les patients dont le pronostic est plus sombre, comme ceux dont la maladie s'est propagée au cerveau ou ceux qui présentent des mutations L858R".

Le profil de sécurité de Tagrisso associé à la chimiothérapie était conforme aux profils établis des médicaments individuels, a déclaré AstraZeneca.

Tagrisso est autorisé en monothérapie dans plus de 100 pays, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine et au Japon.

En outre, BenevolentAI, leader dans l'application de l'intelligence artificielle avancée pour accélérer la découverte de médicaments biopharmaceutiques, a déclaré qu'AstraZeneca avait ajouté une nouvelle cible pour le lupus érythémateux disséminé à son portefeuille de découverte dans le cadre d'une collaboration conjointe.

La collaboration stratégique de BenevolentAI avec AstraZeneca a débuté en 2019 dans la fibrose pulmonaire idiopathique et la maladie rénale chronique, la collaboration étant étendue en janvier 2022 à l'insuffisance cardiaque et au lupus érythémateux disséminé.

Ce succès fait suite à l'annonce, le mois dernier, qu'AstraZeneca avait sélectionné une nouvelle cible pour l'insuffisance cardiaque afin de l'intégrer à son portefeuille.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

