AstraZeneca : deux nouvelles approbations aux USA et en Chine

AstraZeneca a annoncé lundi que l'agence américaine du médicament (FDA) avait approuvé la commercialisation d'Imfinzi dans le cadre du traitement du cancer des voies biliaires.



Le laboratoire pharmaceutique précise que le feu vert de la FDA concerne le traitement des patients atteints d'un cancer des voies biliaires avancé ou métastatique, en association avec une chimiothérapie.



Le cancer des voies biliaires est une forme de cancer relativement rare qui touche environ 23.000 personnes chaque année aux Etats-Unis. Son évolution est sombre, puisque seulement 5% à 15% des patients sont toujours en vie au bout de cinq ans.



Avec l'association d'Imfinzi et d'une chimiothérapie, ce sont 25% des patients qui étaient encore en vie au bout de deux ans dans le cadre d'essais cliniques de phase III, contre 10% pour une chimiothérapie seule.



AstraZeneca a également annoncé ce lundi que Forxiga avait été autorisé dans la réduction des complications souvent retrouvées chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, qu'ils soient atteints ou non de diabète de type 2.



