AstraZeneca : données favorables dans les cancers gastriques

AstraZeneca a annoncé vendredi qu'une association de son immunothérapie Imfinzi et d'une chimiothérapie avait démontré un bénéfice clinique dans le traitement des cancers gastrique et de la jonction oesogastrique.



A en croire les résultats préliminaires d'une étude de phase III, cette combinaison administrée en traitement néoadjuvant (avant chirurgie) a permis une amélioration significative à la fois des points de vue statistique et clinique en termes de réponse complète, en comparaison d'une chimiothérapie seule.



L'essai portait sur des patients atteints de cancers précoces ou localement avancés de l'estomac ou de la jonction oesogastrique pouvant être opérés.



L'étude doit se poursuivre comme prévu afin d'évaluer les critères principaux que sont la survie sans événement et la survie globale.



