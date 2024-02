AstraZeneca : essai positif dans l'amylose cardiaque

AstraZeneca annonce que les résultats d'un essai de phase III réalisé au Japon portant sur l'acoramide chez les adultes atteints d'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR-CM) sont cohérents avec ceux de l'étude mondiale de phase III conduite précédemment par BridgeBio Pharma.



Pour rappel, l'ATTR-CM est une maladie rare, évolutive et mortelle, qui entraîne une insuffisance cardiaque et des taux de mortalité élevés dans les quatre ans suivant le diagnostic.



' Ces résultats sont une preuve supplémentaire que la stabilisation des transthyrétines via des acoramides peut améliorer la survie et réduire la gravité de la maladie chez les patients en empêchant une dégradation ultérieure de ces protéines', a commenté Yukio Ando, professeur au sein du département de recherche sur l'amylose à l'Université internationale de Nagasaki (Japon).



'Ces résultats positifs soutiennent notre ambition d'apporter dès que possible des acoramides aux personnes souffrant d'ATTR-CM au Japon', a ajouté Marc Dunoyer, directeur général d'Alexion, la filiale d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares.



Les données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale avant d'être soumises à l'autorité sanitaire japonaise pour examen réglementaire.





