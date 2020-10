AstraZeneca : examen prioritaire accepté pour Enhertu

28/10/2020 | 12:02

AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé mercredi que la FDA avait accepté l'examen prioritaire de leur demande de licence de produit biologique concernant Enhertu dans le traitement du cancer gastrique métastatique associé à une expression HER2.



Dans leur communiqué, les deux groupes pharmaceutiques précisent que plus de 27.000 personnes sont touchées par un cancer gastrique chaque année aux Etats-Unis, dont une sur cinq exprime la particularité HER2.



La décision de la FDA est attendue dans le courant du premier trimestre 2021.



AstraZeneca a également annoncé ce matin que les autorités de santé chinoises avaient accepté de changer la notice de son antidiabétique Forxiga afin de tenir compte des bénéfices cardiovasculaires du médicament.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.