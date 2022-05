AstraZeneca : examen prioritaire pour Imfinzi aux USA

AstraZeneca annonce que sa demande de licence de produits biologiques supplémentaires (sBLA) pour Imfinzi (durvalumab), en association avec une chimiothérapie, a été acceptée par la Food and Drug Administration (FDA) et a fait l'objet d'un examen prioritaire aux États-Unis pour les patients atteints d'un cancer des voies biliaires localement avancé ou métastatique (BTC).



Les données ont montré qu'Imfinzi plus chimiothérapie (gemcitabine plus cisplatine) réduisait le risque de décès de 20% par rapport à la chimiothérapie seule.



' Nous travaillons en étroite collaboration avec la FDA pour établir potentiellement une nouvelle norme de soins avec Imfinzi plus chimiothérapie', explique en substance Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.