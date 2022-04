AstraZeneca : 'examen prioritaire' pour tremelimumab aux USA

AstraZeneca annonce que sa demande de licence de produits biologiques (BLA) portant sur le tremelimumab a été acceptée dans le cadre d'un examen prioritaire aux États-Unis, alors qu'un essai de phase III a montré qu'une dose de tremelimumab ajoutée à Imfinzi (durvalumab) avait amélioré la survie globale des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire non résécable (un type de cancer du foie).



Une BLA supplémentaire (sBLA) a également été soumise pour Imfinzi dans cette indication. Cette nouveau protocole combinant tremelimumab et Imfinzi a été baptisé régime STRIDE (Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab).



' L'essai de phase III a montré une survie globale sans précédent de trois ans dans ce contexte avec une seule dose d'amorçage de tremelimumab ajoutée à Imfinzi, soulignant le potentiel d'amélioration de la survie à plus long terme', explique Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.



'Les patients atteints d'un cancer du foie avancé ont un grand besoin de nouvelles options de traitement, et nous travaillons en étroite collaboration avec la FDA pour proposer cette nouvelle approche aux patients aux États-Unis dès que possible', a-t-elle ajouté.



