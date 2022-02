AstraZeneca : feu vert de l'UE pour l'utilisation du Saphnelo

AstraZeneca annonce que le Saphnelo (anifrolumab) a été approuvé dans l'Union européenne en tant que traitement d'appoint pour le traitement des patients adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LES) modéré à sévère.



L'approbation par la Commission européenne était basée sur les résultats du programme de développement clinique Saphnelo, y compris des essais de phase II et III, et suit la recommandation émise par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments en décembre 2021.



' Saphnelo est le premier nouveau médicament contre le lupus érythémateux disséminé à être approuvé en Europe depuis plus d'une décennie. Il est aussi le seul médicament biologique non limité aux patients présentant un degré élevé d'activité de la maladie', précise Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca.



Le laboratoire ajoute que d'autres essais de phase III sont prévus pour la néphrite lupique, le lupus érythémateux cutané et la myosite.



