AstraZeneca : feu vert pour Imfinzi + Imjudo aux USA

AstraZeneca a annoncé vendredi que la FDA avait approuvé l'utilisation de sa thérapie combinant Imfinzi et Imjudo dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules de stade 4.



Le groupe biopharmaceutique explique que l'autorité sanitaire américaine s'est appuyée sur des données cliniques montrant que l'association des deux produits, en plus d'une chimiothérapie, a permis de réduire le risque de décès de 23% par rapport à une chimiothérapie seule.



Au bout de deux ans de traitement, 33% des participants à l'étude étaient toujours en vie, contre 22% dans le groupe chimiothérapie.



Le cancer du poumon reste le deuxième cancer le plus courant aux Etats-Unis, avec 236.000 diagnostics en 2021.



Seuls 8% des patients atteints d'un cancer non à petites cellules métastatique sont encore en vie cinq ans après leurs diagnostic.



Imfinzi est un anticorps monoclonal qui permet de contrer les tactiques d'évasion immunitaire de la tumeur et de favoriser l'inhibition de la réponse immunitaire.



Imjudo, une autre immunothérapie, bloque libère quant à lui les freins de l'activation des cellules T et stimule la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses.



