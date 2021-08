AstraZeneca : fin d'un essai non concluant sur la SLA

AstraZeneca annonce ce matin qu'Alexion, structure appartenant à AstraZeneca consacrée aux maladies rares, a interrompu un essai de phase III consacré à l'évaluation de l'Ultomiris (ravulizumab) chez les adultes atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).



Cette décision est basée sur la recommandation du Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) qui, après analyse des données intermédiaires, a plaidé pour un arrêt de l'essai en raison de son manque d'efficacité.



'Nous sommes déçus par ce résultat et par ce que cela signifie pour les patients atteints de cette maladie dévastatrice ainsi que pour les chercheurs et les professionnels de santé qui ont consacré leur temps et leur expertise', a déclaré Gianluca Pirozzi, Senior Vice President et responsable du développement et de la sûreté des Alexion.



Le responsable a assuré qu'Alexion restait 'pleinement engagé' dans ses efforts et dans la lutte contre les maladies rares.





