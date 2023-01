AstraZeneca : finalisation de l'acquisition de Neogene

AstraZeneca a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Neogene Therapeutics, une société biotechnologique spécialisée dans le développement de thérapies basées sur les cellules T.



Aux termes de l'accord, le groupe pharmaceutique a conclu le rachat de cette entreprise pour un montant de 200 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter des paiements supplémentaires pouvant atteindre 120 millions de dollars, sous réserve de la réalisation de certains objectifs réglementaires.



Créé notamment autour de Ton Schumacher, le responsable de la recherche de l'Institut néerlandais contre le cancer, Neogene emploie 120 salariés sur deux sites, répartis aux Pays-Bas et en Californie.



Ses activités se concentrent essentiellement sur l'utilisation des néoantigènes dans les cancers solides, des mutations génétiques propres aux patients connues pour susciter une réponse immunitaire plus forte que celle des antigènes tumoraux dits 'classiques'.



