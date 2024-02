AstraZeneca : finalise l'achat de Gracell Biotechnologies

AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Gracell Biotechnologies, une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique développant des thérapies cellulaires innovantes pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.



L'acquisition enrichit le portefeuille croissant de thérapies cellulaires d'AstraZeneca avec notamment GC012F, un nouveau traitement potentiel pour le myélome multiple, ainsi que pour d'autres hémopathies malignes et maladies auto-immunes, notamment le lupus érythémateux disséminé (LED).



Gracell fonctionnera en tant que filiale en propriété exclusive d'AstraZeneca, avec des opérations en Chine et aux États-Unis.



AstraZeneca a acquis la totalité du capital social entièrement dilué de Gracell par le biais d'une fusion pour un prix de 2,00 $ par action ordinaire plus un droit de valeur conditionnelle non négociable de 0,30 $ par action ordinaire.



La partie initiale en espèces de la contrepartie représente une valeur de transaction d'environ 1,0 milliard de dollars. Ensemble, les paiements initiaux et potentiels représentent, s'ils sont réalisés, une valeur de transaction d'environ 1,2 milliard de dollars.



