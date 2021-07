AstraZeneca : finalise l'acquisition d'Alexion

AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Alexion Pharmaceuticals, une opération qui signe l'entrée du laboratoire dans le champ des médicaments destinés aux maladies rares.



La contrepartie totale versée aux actionnaires d'Alexion s'élève à environ 13,3 Mds$ et à 236 321 411 nouvelles actions AstraZeneca.



Alors que plus de 7 000 maladies rares sont connues aujourd'hui, seulement 5 % environ disposent de traitements approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



'Les maladies rares représentent un besoin médical non satisfait important et deviennent une opportunité de forte croissance pour la Société', indique AstraZeneca.



Le laboratoire prévoit de fournir 'en temps voulu' des prévisions financières mises à jour pour 2021 pour la nouvelle entité combinée.





