AstraZeneca : finalise la cession des droits du Crestor

AstraZeneca annonce avoir finalisé la cession des droits du Crestor (rosuvastatine) et des médicaments associés dans plus de 30 pays d'Europe à Grünenthal. Les droits au Royaume-Uni et en Espagne n'étaient pas inclus dans l'accord.



Selon les termes de l'accord, AstraZeneca a reçu un paiement de 320 millions de dollars de Grünenthal et pourrait également être éligible à de futurs paiements d'étape pouvant atteindre 30 millions de dollars.



Le paiement initial sera comptabilisé dans les états financiers d'AstraZeneca dans les autres produits et charges opérationnels au premier trimestre 2021.



