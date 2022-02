AstraZeneca : hausse du chiffre d'affaires de 38% en 2021

AstraZeneca présente un chiffre d'affaires 2021 en augmentation de 38% à change constant par rapport à 2020, à 37,4 Mds$. Le laboratoire enregistre toutefois un bénéfice après impôts de 115 M$, en recul de 83%, loin du gain de 3,1 Mds$ de 2020.



Le BPA ressort ainsi à 0,08$, en recul de 84% à change constant. En données ajustées, il ressort toutefois à 5,29$, en hausse de 37% à change constant. Cet écart conséquent entre la hausse du chiffre d'affaires et la baisse du bénéfice est dû à l'acquisition d'Alexion, précise le laboratoire.



Au 4e trimestre 2021, le laboratoire publie un chiffre d'affaires de 12 Mds$, en hausse de 63% à change constant, ainsi qu'un BPA ajusté de 1,67$, en hausse de 74% à change constant.



'Avec 2,5 Mds de doses du vaccin Covid mises en circulation, tout avons tenu notre promesse avec un accès large et équitable à notre vaccin. Par ailleurs nous avons fait de bons progrès dans le réduction de nos émissions de gaz à effet de serre', explique Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca.



'La croissance a été bien équilibrée dans nos domaines stratégiques prioritaires, et nous avons enregistré une croissance à deux chiffres dans les principales régions, y compris les marchés émergents malgré quelques vents contraires en Chine', poursuit-il.



Le responsable annonce d'ailleurs une hausse du dividende.

Pour 2022, AstraZeneca anticipe un chiffre d'affaires en hausse entre 15 et 19% et un BPA ajusté en hausse entre 25 et 29%.





