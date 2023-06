AstraZeneca interrompt prématurément l'essai Andexxa, Tagrisso réduit le risque de décès

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé lundi que l'essai de phase 4 d'Andexxa sera interrompu prématurément après avoir obtenu des données d'efficacité positives.

La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a pris cette décision après que l'étude, qui a suivi 450 patients sous inhibiteurs du Xa, a montré les avantages de l'inversion d'Andexxa sur les saignements cérébraux potentiellement mortels plus tôt que prévu à l'origine.

La décision d'interrompre l'essai a été recommandée par le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité.

Les inhibiteurs de la Xa sont des anticoagulants utilisés pour prévenir les caillots sanguins, les thromboses veineuses profondes et les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes souffrant de fibrillation auriculaire, une anomalie du rythme cardiaque. Cependant, l'effet anticoagulant peut provoquer des saignements incontrôlés ou mettant la vie en danger. Andexxa est une protéine conçue pour inverser rapidement les effets de l'anticoagulation afin de traiter les hémorragies potentiellement mortelles ou incontrôlées.

AstraZeneca a également indiqué que, par la suite, Andexxa passera à l'homologation complète aux États-Unis et dans l'Union européenne. Le traitement a déjà reçu une autorisation accélérée aux États-Unis et une autorisation conditionnelle dans l'UE, en Suisse, au Royaume-Uni et au Japon sous le nom d'Ondexxya.

Stuart J. Connolly, chercheur principal au Population Health Research Institute et professeur à l'université McMaster, a déclaré : "Nous sommes heureux que l'étude ait atteint son objectif d'efficacité lors de l'analyse intermédiaire prévue, montrant un meilleur contrôle des saignements grâce à l'inversion ciblée de l'anticoagulation, par rapport aux soins habituels. Nous sommes impatients de partager les résultats complets d'efficacité et de sécurité après une analyse plus approfondie, avec l'espoir que les données ouvriront la voie à de nouvelles orientations sur le traitement des saignements potentiellement mortels."

Cette annonce intervient après qu'AstraZeneca a annoncé dimanche que les résultats de l'essai de phase 3 Adaura ont montré que Tagrisso, ou osimertinib, réduisait de plus de moitié le risque de décès chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules EGFR localement avancé ou métastatique.

EGFRm signifie récepteur mutant du facteur de croissance épidermique.

AstraZeneca a déclaré que dans la population globale de l'essai, on estime que 88 % des patients traités par Tagrisso étaient en vie à cinq ans, contre 78 % pour le placebo.

Le directeur adjoint et chef du service d'oncologie médicale du centre Yale, Roy S Herbst, a déclaré : "Ces résultats très attendus sur la survie globale, avec 88 % des patients en vie à cinq ans, constituent une avancée majeure dans le traitement du cancer du poumon à un stade précoce avec mutation de l'EGFR. Ces données soulignent que le traitement adjuvant par osimertinib offre aux patients les meilleures chances de survie à long terme."

Tagrisso est approuvé en tant que monothérapie dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine et au Japon.

Samedi, AstraZenenca a également communiqué les résultats positifs de l'analyse intermédiaire prévue d'un essai de phase 3 évaluant l'association de Lynparza et d'Imfinzi avec la chimiothérapie et le bevacizumab.

L'essai a démontré une "amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans progression" chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire nouvellement diagnostiqué, réduisant le risque relatif de progression de la maladie ou de décès de 51% par rapport à la chimiothérapie et au bevacizumab seuls.

Le bevacizumab est un type de traitement médicamenteux ciblé contre le cancer.

Vendredi, AstraZeneca a également fait part des résultats positifs d'une analyse intermédiaire planifiée d'un essai de phase trois évaluant son médicament Imfinzi dans les cancers de l'estomac et de la jonction gastro-œsophagienne.

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,5 % à 11 804,00 pence chacune à Londres lundi matin.

