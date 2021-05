AstraZeneca: l'AG valide le rachat d'Alexion, rechigne face aux rémunérations

Londres (awp/afp) - Les actionnaires du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca ont largement approuvé le rachat de la biotech américaine Alexion pour 39 milliards de dollars mais avec plus de réticence le projet de relever le plafond de rémunération du patron Pascal Soriot.

Le projet de rachat, annoncé en décembre et qui doit être finalisé au troisième trimestre, a été validé à 99,9% par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle mardi. L'opération doit encore recevoir certains feux verts des instances de régulation.

"C'est un pas important vers la combinaison d'Alexion, à la pointe de la biologie et sur les maladie rares, avec l'expertise d'AstraZeneca dans la médecine de précision et sa présence croissante en immunologie", a commenté Pascal Soriot, directeur général, dans un communiqué.

La politique de rémunération, en revanche, a été plus contestée et approuvée à seulement 60%.

"Le Comité de rémunération reconnaît qu'une proportion importante des actionnaires" n'a pas soutenu le plan de rémunération des administrateurs du groupe et "va continuer à échanger" pour s'assurer que sa démarche est comprise, ajoute-t-il, dans un communiqué séparé.

Le comité "admet qu'il est inhabituel de demander l'approbation d'une (réforme) de la politique de rémunération lors de deux AG consécutives" et que les salaires sont un "sujet sensible pendant cette pandémie".

Il fait toutefois valoir que l'entreprise n'a demandé aucune aide aux salaires depuis le début de la crise sanitaire et a été "un acteur de pointe dans le monde pour la réponse à la pandémie à travers son vaccin" distribué à prix coûtant et mis au point avec l'université d'Oxford "en moins d'un an".

Le vaccin rencontre toutefois des problèmes de livraison qui ont envenimé les relations du laboratoire avec l'Union européenne. Par ailleurs, de rares cas de caillots sanguins mortels ont incité plusieurs pays européens à réduire leur distribution du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, ou à arrêter de l'administrer.

"Nos administrateurs exécutifs ont fait preuve d'une capacité à diriger solide et visionnaire pour aider l'entreprise à atteindre des (...) objectifs financiers exigeants" tout en livrant un pipeline de médicaments ambitieux, poursuit le groupe dans son communiqué.

"Depuis leur nomination, les administrateurs exécutifs ont mené un retournement remarquable de la performance de l'entreprise (...) très supérieur à celui de leurs rivaux", conclut-il.

AstraZeneca a plus que doublé son bénéfice net part du groupe l'an dernier à 3,2 milliards de dollars.

afp/rp