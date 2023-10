AstraZeneca : l'UE approuve Enhertu dans le cancer du poumon

AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent que leur Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a été approuvé dans l'Union européenne en tant que monothérapie visant à traiter les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé dont les tumeurs présentent une mutation activatrice de HER2 (ERBB2).



L'approbation par la Commission européenne fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament et s'appuie sur les résultats d'un essai de phase II.



' Enhertu est la première thérapie dirigée par HER2 à démontrer des résultats solides et durables pour ces patients, et cette approbation par l'UE marque une étape importante dans la manière dont la maladie peut être traitée', a commenté Martin Reck, chef du département d'oncologie thoracique, au sein de la clinique pulmonaire de Grosshansdorf, Allemagne.



