AstraZeneca : l'UE approuve Enhertu pour le cancer du sein

AstraZeneca annonce que l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a été approuvé dans l'Union européenne (UE) en tant que monothérapie pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein non résécable ou métastatique HER2-low ayant reçu une chimiothérapie antérieure ou développé une récidive de la maladie pendant ou dans les six mois suivant la fin de la chimiothérapie adjuvante.



Pour rappel, Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



L'approbation par la Commission européenne fait suite à l'avis positif du comité des médicaments à usage humain et s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III montrant que Enhertu avait réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 50 % et augmenté la survie globale de plus de 6 mois par rapport à la chimiothérapie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.