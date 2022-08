AstraZeneca : l'anti-Covid Evusheld approuvé au Japon

AstraZeneca a annoncé mardi l'approbation au Japon d'Evusheld à la fois dans la prévention et le traitement des formes graves du Covid-19 chez les personnes les plus vulnérables.



Le groupe biopharmaceutique indique que le Ministère japonais de la santé, du travail et des affaires sociales a accordé une autorisation spéciale d'urgence à Evusheld chez les adultes et les adolescents d'au moins 12 ans.



En prévention, Evusheld est autorisé chez les patients les plus vulnérables qui ne répondent pas, ou insuffisamment, à la vaccination du fait de leurs immunodéficiences.



En tant que traitement, Evusheld est approuvé chez les adultes et les adolescents risquant de développer des formes sévères de la maladie n'ayant pas besoin d'oxygène.



Il s'agit de la première autorisation accordée par Evusheld au niveau mondial.



