AstraZeneca : l'anticorps Covid-19 obtient un financement US

AstraZeneca a déclaré que sa combinaison d'anticorps à action prolongée pour la prévention du Covid-19 passera à deux essais cliniques de phase III.



Plus de 6 000 participants aux États-Unis et en dehors des États-Unis doivent commencer les essais dans les prochaines semaines, a déclaré le fabricant de médicaments.



Les anticorps - qui ont été mis au point grâce à la technologie exclusive d'AstraZeneca - ont été conçus pour augmenter la durabilité de la thérapie pendant 6 à 12 mois après une seule administration.



La combinaison est également conçue pour réduire le risque de résistance développé par le coronavirus.



Dans sa déclaration, AstraZeneca a indiqué qu'elle avait reçu un soutien d'environ 486 millions de dollars du gouvernement américain pour le développement et la fourniture du médicament.



Dans le cadre de cet accord, la société biopharmaceutique prévoit de fournir jusqu'à 100 000 doses à partir de la fin de 2020, le gouvernement américain ayant une option pour acheter jusqu'à un million de doses supplémentaires en 2021.



