AstraZeneca : la FDA étend son approbation d'Enhertu

AstraZeneca a annoncé vendredi que la FDA américaine avait approuvé Enhertu, l'anticorps-conjugué qu'il développe avec le japonais Daiichi Sankyo, dans le traitement du cancer bronchique.



Le groupe biopharmaceutique précise que l'approbation de l'autorité sanitaire porte sur le traitement des patients adultes atteints d'un cancer inopérable ou métastatique du poumon non à petites cellules accompagné d'une mutation du gène HER2.



Son feu vert concerne plus précisément les patients ayant déjà reçu au moins un traitement, et dont la spécificité de la pathologie a été avérée par un dispositif approuvé par la FDA.



Cette décision de l'agence américaine, qui fait suite à une procédure de revue accélérée, va déclencher le versement d'un paiement d'étape de 125 millions de dollars de la part d'AstraZeneca à Daiichi Sankyo, son partenaire dans le cadre du développement et de la commercialisation d'Enhertu.



Cet anticorps était déjà autorisé aux Etats-Unis dans le cadre du traitement de certains cancers du sein et gastriques exprimant des mutations du gène HER2.



