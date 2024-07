AstraZeneca : le CHMP recommande Imfinzi et Lynparza

AstraZeneca fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a recommanté l'approbation dans l'UE de Imfinzi (durvalumab) et Lynparza (olaparib) pour traiter certains patients atteints de cancer de l'endomètre avancé primaire ou récurrent.



Imfinzi + chimiothérapie comme traitement de première ligne, suivi de Lynparza et Imfinzi a été recommandé pour les patients avec une maladie à réparation des mésappariements (pMMR).



Imfinzi + chimiothérapie suivi d'Imfinzi seul a été recommandé pour les patients avec une maladie à réparation des mésappariements déficiente (dMMR).



Le CHMP s'appuie sur une analyse issue d'un essai de phase III publié dans le Journal of Clinical Oncology en octobre 2023.



Cette analyse a montré une réduction de 43 % du risque de progression de la maladie ou de décès pour les patients pMMR dans le groupe Lynparza et Imfinzipar rapport au groupe témoin, et de 58% pour les patients dMMR dans le groupe Imfinzi par rapport au groupe témoin.



