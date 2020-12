AstraZeneca : le Tagrisso approuvé comme traitement d'appoint

Le Tagrisso (osimertinib) d'AstraZeneca a été approuvé aux États-Unis comme traitement d'appoint pour les patients adultes atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC), annonce aujourd'hui AstraZeneca.



L'approbation a été accordée dans le cadre du programme pilote d'examen d'oncologie en temps réel (RTOR) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et s'est basée sur les résultats de l'essai de phase III ADAURA, où Tagrisso a démontré une 'amélioration statistiquement significative et cliniquement significative' de la survie sans maladie (DFS) de la population analysée.



