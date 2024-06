AstraZeneca : le titre surperforme, Berenberg relève sa cible

Le 10 juin 2024 à 13:58 Partager

L'action AstraZeneca signe l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 lundi à la Bourse de Londres, à la faveur d'une note favorable de Berenberg qui dit avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires sur le groupe pharmaceutique.



Dans une note, Berenberg se montre plus optimiste sur l'activité du laboratoire, disant tabler sur un chiffre d'affaires annuel de 74 milliards de dollars à horizon 2030, soit l'équivalent de 11,8 pence en plus par action.



L'analyste fait remarquer que ce chiffre est inférieur de six milliards de dollars à l'objectif que le groupe s'est fixé pour 2030, à savoir 80 milliards de dollars annuels.



Dans ce contexte, l'intermédiaire - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - indique avoir relevé son objectif de cours de 130 à 150 pence, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Peu avant 13h00 (heure locale), le titre progressait de 0,4% alors qu'au même moment l'indice FTSE reculait d'environ 0,3%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.