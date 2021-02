AstraZeneca : le vaccin Covid efficace à 82% après 2 doses

AstraZeneca annonce que l'analyse principale des essais cliniques de phase III réalisés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud a confirmé que son vaccin était 'sûr et efficace pour prévenir la Covid-19, sans cas graves ni hospitalisations, plus de 22 jours après la première dose'.



Les résultats ont démontré une efficacité du vaccin de 76% après une première dose, avec une protection maintenue jusqu'à la deuxième injection. Avec un intervalle entre les doses de 12 semaines ou plus, l'efficacité du vaccin a augmenté à 82%. L'analyse a également montré le potentiel du vaccin à réduire la transmission asymptomatique du virus, assure AstraZeneca.



'Cette analyse primaire reconfirme que notre vaccin prévient les maladies graves et empêche les gens de se rendre à l'hôpital (...). Avec les nouvelles découvertes sur la réduction de la transmission, nous pensons que ce vaccin aura un impact réel sur la pandémie', estime Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.