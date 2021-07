AstraZeneca : le vaccin Covid efficace après une seule dose

AstraZeneca indique que les résultats préliminaires d'une étude conduite par le réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN) ont démontré qu'une unique dose de Vaxzevria (le vaccin d'AstraZeneca contre la Covid) protégeait déjà à 82% des risques d'hospitalisation ou de décès causés par les variants bêta et gamma du virus SARS-CoV-2.



Le vaccin a également montré un niveau élevé d'efficacité contre les variants Delta et Alpha avec des réductions respectives de 87 % et 90 % des risques d'hospitalisation ou de décès.



Vaxzevria a aussi présenté une certaine efficacité contre des formes plus bénignes de la Covid après une seule dose, efficacité toutefois inférieure à celle démontrée contre les formes graves.



Ainsi l'efficacité du vaccin contre toute forme symptomatique de la maladie est de 50% pour les variants bêta et gamma, de 70% pour le variant delta, et de 72% pour le variant alpha.



AstraZeneca rappelle que dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont manqué de temps pour recueillir des données après injection d'une seconde dose mais que d'autres études ont confirmé l'efficacité accrue du schéma thérapeutique à deux injections.



' Avec différents variants menaçant de perturber notre sortie de la pandémie, ces preuves concrètes montrent que Vaxzevria, ainsi que d'autres vaccins utilisés au Canada, offrent un niveau élevé de protection contre les formes les plus graves de la maladie, même après une seule injection ', a commenté Mene Pangalos, vice-président exécutif chagré de R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.







