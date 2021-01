AstraZeneca : le vaccin est approuvé dans cinq autres pays

AstraZeneca a déclaré que son vaccin Covid-19 a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence en Inde, ainsi qu'en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Mexique et au Maroc.



Le fabricant de médicaments a déclaré que l'approbation de l'Inde marque une 'étape importante' car elle permettra à la société d'approvisionner un grand nombre de pays dans le monde entier.



Pour mémoire, AstraZeneca s'est associée au Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, pour la fourniture du vaccin au gouvernement indien, mais aussi à un grand nombre de pays à faibles et moyens revenus.



En attendant, la société biopharmaceutique travaille avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour obtenir l'approbation dans les prochaines semaines.



Contrairement aux vaccins à ARN de Pfizer et de Moderna, le vaccin d'AstraZeneca peut être stocké, transporté et manipulé dans des conditions de réfrigération normales (deux-huit degrés Celsius) pendant au moins six mois et administré dans les établissements de santé existants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.