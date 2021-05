AstraZeneca : Biden dit soutenir une dérogation de l'OMC sur les vaccins

WASHINGTON, 5 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il prévoyait de soutenir une dérogation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la propriété intellectuelle des vaccins, une mesure destinée à permettre aux pays en développement de produire des vaccins contre le COVID-19.

Interrogé sur le sujet, le locataire de la Maison blanche a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il soutiendrait ce projet. Il a précisé qu'il développerait son propos plus tard dans la journée.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis et plusieurs autres pays ont bloqué les négociations à l'OMC sur une possible levée de la propriété intellectuelle en matière de vaccins afin de faciliter la lutte contre la pandémie de coronavirus. (Andrea Shalal et Steve Holland; version française)