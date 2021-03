AstraZeneca : Coronavirus/Italie-Draghi se fera vacciner avec le vaccin AstraZeneca

ROME, 19 mars (Reuters) - Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a annoncé vendredi qu'il se ferait vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca, ajoutant qu'il était convaincu que la décision de suspendre temporairement le vaccin n'était pas une erreur.

"Oui, je vais utiliser le vaccin AstraZeneca", a déclaré Mario Draghi lors de sa première conférence de presse depuis qu'il est devenu Premier ministre en février.

L'Italie a repris l'utilisation du vaccin anglo-suédois vendredi après une pause de trois jours due à des inquiétudes quant aux effets secondaires possibles sur la coagulation du sang, après le feu vert de l'EMA, l'organisme européen de surveillance des médicaments.

"Nous allons vacciner 500.000 personnes par jour en avril et nous avons l'intention d'augmenter le rythme des vaccinations en mai et juin", a déclaré M. Draghi. (Angelo Amante et Giuseppe Fonte; version française Camille Raynaud)