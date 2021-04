AstraZeneca : Coronavirus-L'Espagne réserve le vaccin AstraZeneca aux plus de 60 ans

MADRID, 7 avril (Reuters) - L'Espagne n'administrera le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca qu'aux personnes âgées de plus de 60 ans, après que les autorités de réglementation européennes et britanniques ont découvert un lien potentiel entre l'injection et de rares caillots sanguins dans le cerveau.

"La stratégie de vaccination est en train de changer et à partir de demain, seules les personnes de plus de 60 ans seront vaccinées avec AstraZeneca", a déclaré la ministre de la Santé, Carolina Darias, lors d'une conférence de presse mercredi en fin de journée, à l'issue d'une réunion virtuelle avec ses homologues de l'Union européenne.

Carolina Darias a indiqué qu'une décision serait prise jeudi quant à l'administration de la deuxième série de vaccins aux personnes ayant déjà reçu leur première dose.

