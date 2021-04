AstraZeneca : Coronavirus-L'Irlande restreint l'utilisation du vaccin AstraZeneca

DUBLIN, 12 avril (Reuters) - L'Irlande a, à son tour, restreint l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca, en recommandant lundi qu'il ne soit administré qu'aux personnes de plus de 60 ans.

Une enquête de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur des cas rares de formation de caillots sanguins signalés par certaines personnes ayant reçu le vaccin d'AstraZeneca a incité un nombre croissant de pays européens à modifier leurs recommandations sur les populations devant recevoir le vaccin.

L'EMA a modifié ses recommandations sur le vaccin après avoir découvert des liens possibles avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels accompagnés d'un faible taux de plaquettes sanguines, tout en précisant que les avantages du vaccin l'emportaient toujours sur les risques.

Les responsables ont déclaré que les personnes de moins de 60 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca et qui ne présentent pas de problème de santé à haut risque devraient attendre 16 semaines au lieu de 12 semaines pour recevoir une deuxième dose, afin de permettre une évaluation plus approfondie.

L'Irlande, qui a brièvement interrompu l'utilisation du vaccin le mois dernier pendant que l'EMA enquêtait sur les incidents de coagulation, s'est principalement appuyée sur le vaccin Pfizer Inc-BioNTech .

Le gouvernement est en train de terminer la vaccination des plus de 70 ans et prévoit de passer à celle des plus de 65 ans plus tard ce mois-ci.

(Padraic Halpin; version française Camille Raynaud)