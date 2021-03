AstraZeneca : Coronavirus-Les vaccins pas tous efficaces contre tous les variants, dit la présidente de la HAS

PARIS, 25 mars (Reuters) - Les vaccins actuellement disponibles en France contre le COVID-19 ne protègent pas tous de tous les variants, a déclaré jeudi la présidente de la Haute Autorité de santé (HAS).

"Ils ne protègent pas tous de tous les variants et pas tous de la même façon", a dit Dominique Le Guludec sur France info.

"Ceux qu'on injecte aujourd'hui sont efficaces (...) sur ce qu'on appelle le (virus) chinois et ce qu'on appelle l'anglais et c'est ceux là qui nous préoccupent aujourd'hui mais nous n'avons pas encore toutes les données pour dire s'ils sont aussi efficaces sur le variant sud-africain, brésilien ou d'autres variants qui apparaîtraient", a-t-elle ajouté.

Après les doutes spécifiques sur le vaccin AstraZeneca , Dominique Le Guludec a dit être "totalement rassurée" sur son efficacité à la lumière des résultats des dernières études publiées.

La HAS a néanmoins recommandé de limiter l'utilisation de ce vaccin aux plus de 55 ans en raison de quelques cas de thromboses, "environ six" en France, a dit Dominique Le Guludec, chez des personnes "plutôt jeunes".

"En attendant davantage d'informations sur la nature de ces accidents qui sont (...) rares mais graves, nous préférons attendre et limiter puisqu'il n'y a pas eu à ce jour d'atteinte de gens qui sont de plus de 55 (ans)", a-t-elle déclaré.

"Il n'y a pas de coordination européenne à ce niveau (...) chaque pays prend ses décisions (...). Dans les jours qui viennent (...) nous saurons mieux comment le positionner", a ajouté la présidente de la HAS au sujet du vaccin AstraZeneca. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)